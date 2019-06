IS-kinderen geplaatst in Ede bij 'geradicaliseerde familie'

De twee terugkerende IS-kinderen uit het Kalifaat zijn door de Raad van de Kinderbescherming geplaatst bij hun grootouders in Ede. De familie staat bij de gemeente te boek als geradicaliseerd, de verbazing bij burgemeester René Verhulst is groot. Dat meldt NRC.

Het gaat om de kinderen van een jihadmoeder uit Ede, die in januari 2018 terugkeerde uit het kalifaat. Onlangs is zij veroordeeld tot twintig maanden cel. De vrouw is volgens de rechtbank schuldig aan lidmaatschap van een terroristische organisatie en voorbereiding van terroristische handelingen.

IS-poster in woonkamer

Om te bepalen bij wie de kinderen worden ondergebracht, krijgt de kinderbescherming in Nederland onder andere hulp van het Landelijk Adviesteam minderjarige Terugkeerders. Daar zitten deskundigen en experts van het Landelijk Steunpunt Extremisme in.

Het steunpunt moet nagaan of de familie die de kinderen opvangt zelf geen extremistisch gedachtegoed aanhangt. De (groot)ouders worden gescreend, maar volgens bronnen van NRC zou het steunpunt oppervlakkig onderzoek doen naar het echtpaar. De conclusie is dat er niets aan de hand is.

Maar tijdens de rechtszaak tegen de vrouw komt de opa van de kinderen meerdere malen ter sprake. Volgens de officier van justitie had hij grote invloed op de radicalisering van zijn kinderen. Hij verstuurde een brief aan een gouverneur van IS, waarin hij schreef dat hij met het hele gezin in het kalifaat wilde wonen en bij een huiszoeking in 2015 bleek dat hij een IS-poster in de woonkamer had hangen. Aldus NRC.

Verhulst: 'Onverstandig'

Verhulst laat aan de krant weten dat instanties nog te veel 'vanuit de eigen koker' werken. Met in dit geval als eindresultaat dat er kinderen bij een gezin met IS-sympathieën zijn ondergebracht. 'Onverstandig', vindt Verhulst. 'Maar ik ga er niet over.'

Luister hier naar burgemeester Verhulst op Radio 1.

'Wij waren verbaasd omdat wij informatie hadden van de politie gekregen dat het gezin geradicaliseerd was. En dat de betrokkene niets voor niets naar Syrië is afgereisd', laat Verhulst weten op Radio 1. 'Als gemeente hebben wij een adviesrol, maar uiteindelijk gaan wij daar niet over en de Kinderbescherming heeft besloten om het wel te doen. Nog steeds een onverstandig besluit'.

