'Ouders regelen soms drugs voor gedetineerde kinderen De Hunnerberg'

Ouders werken soms mee aan het drugsgebruik van kinderen in jeugdgevangenis De Hunnerberg in Nijmegen. Daarom is het toegangsbeleid voor bezoekers verder verscherpt. Dat zegt directeur Bart van Els zaterdag in dagblad De Gelderlander.

De krant sprak ex-gedetineerden van de inrichting, die stellen dat de toegang tot de gevangenis nog altijd een gatenkaas is. Drugs en telefoons zouden regelmatig door de controles glippen. De inspectie meldde in 2018 dat de beveiliging verbeterd is ten opzichte van 2015, toen de inspectie felle kritiek had. Maar die verbeterde veiligheid valt tegen, volgens de ex-gedetineerden niet.

Van Els waarschuwt het verhaal van de ex-gedetineerden over 'dat iedereen drugs gebruikt' met een korrel zout moet worden genomen. De kamers worden elke week gecontroleerd, en er worden honden ingezet die drugs en telefoons kunnen opsporen. Een filmpje dat een gedetineerde illegaal maakte met een binnengesmokkelde telefoon, is volgens Van Els niet met zekerheid in De Hunnerberg opgenomen.

Vakbond FNV heeft ook kritiek op de inrichting. Volgens vakbondsbestuurder Yntse Koenen in de zaterdagkrant is de werkdruk nog steeds veel te hoog in de jeugdinrichting. Daarover stuurden de inspecties vorig jaar nog een brandbrief naar de Tweede Kamer. Door hoog ziekteverzuim en een grote uitstroom van personeel zou de veiligheid van personeel en gedetineerden onder druk staan.

Volgens directeur Van Els is een hoog ziekteverzuim en verloop inherent aan de aard van het werk met plegers van zware delicten met meervoudige problemen.