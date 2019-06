Gelderland wordt wakker met veel regen

In delen van Gelderland is vanmorgen veel regen gevallen. Vooral in een strook van Nijmegen, Arnhem en Apeldoorn heeft het de afgelopen uren flink geplenst. Volgens weerkundigen was er rond 8.00 uur zo'n 10 millimeter regen gevallen.

Minder nat was het in de Achterhoek. De komende uren neemt de buiigheid af. Extreem nat is het in het westen van het land. Bij Nieuwkoop in Zuid-Holland viel 40 millimeter regen. Zo'n hoeveelheid valt normaliter in een halve junimaand.

De buien trekken in de loop van de ochtend naar het noorden en zaterdagmiddag is het op enkele lichte buien na droog. Het is de tweede keer binnen een week dat er bijzonder veel regen valt. Afgelopen woensdag viel op sommige plaatsen 15 tot 40 millimeter neerslag.