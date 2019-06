Vliegtuigen Lelystad Airport stijgen na Hattem door

Vliegtuigen die vertrekken richting het zuiden zullen na Wezep en Hattem stijgen naar hogere vliegroutes. Dat schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Met haar brief wil de minister vragen beantwoorden over de verbeteringen van de aansluitroutes van Lelystad Airport. Op de zogenoemde laagvliegroutes is nu veel kritiek. Vliegtuigen moeten lang laag vliegen om Schiphol verkeer te ontwijken. Tegenstanders zijn bang voor overlast. Ook in de Tweede Kamer zijn nog veel vragen over het vliegveld.

Nieuw overleg op de Noord-Veluwe

Wat de definitie is van een laagvliegroute zegt de minister niet te kunnen geven. Wel geeft ze aan welke veranderingen er zijn gedaan en welke veranderingen nu besproken worden. Over de Noord-Veluwe loopt een route voor vliegverkeer naar het zuiden. In de plaatsen Hattem en Wezep is de vrees dat er boven die kernen zal worden gestegen, met alle geluidsoverlast van dien.

Uit de nieuwste brief blijkt dat nu voorbij deze plekken zal worden gestegen. Waar en op welk moment valt volgens de minister niet te zeggen, omdat het afhankelijk is van bijvoorbeeld weersomstandigheden en type vliegtuig.

verder praten over wijzigingen

Recent zijn er met de gemeenten Elburg, Oldebroek, Hattem en Heerde in Gelderland en Kampen en Zwolle in Overijssel gesprekken gevoerd over het wijzigen van de vliegroute. Nieuwe varianten van de route komen daardoor dichter bij Hattem, Kampen en Zwolle te liggen.

De gemeenten stuurden onlangs gezamenlijk een brief. Daarin stelden ze dat de minister het vertrouwen heeft geschaad. De minister schrijft nu verder met de gemeenten te willen praten om 'zorgen en vragen die leven te adresseren.' Vervolgens neemt de minister een besluit over een eventuele aanpassing van de route.

Begin juli is er een nieuw debat gepland in de Tweede Kamer. De opening van Lelystad Airport staat gepland voor april 2020.