EOD waarschuwt: magneetvissen is gevaarlijke hobby

'Misschien is haar vriendje wel vreemdgegaan en heeft ze dit in het water gegooid, wie weet.' Aan de oever van de Berkel bij Zutphen verzint magneetvisser Danny ter plekke wat het verhaal kan zijn achter het armbandje dat hij uit het water viste.

Het goudkleurige sieraad rekenen de magneetvissers aan de Berkel tot de leuke, bijzondere vondsten. Maar soms trekken ze minder romantisch metaal uit het slijk. Bommen en granaten worden ook geregeld gevonden.

En dat gebeurt in heel Nederland steeds vaker. Zo vaak dat de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) er nu voor waarschuwt. Volgens de EOD is het niet de vraag of er doden óf gewonden vallen door het opvissen van munitie, maar wánneer dat zal zijn.

Dit jaar werd de EOD al 69 keer ingeschakeld voor munitie die gevonden was door magneetvissers. In 28 van die gevallen moest de EOD meteen in actie komen.

'iPhone deed het nog'

Zoals afgelopen maandag. Twee jongens van 12 uit Arnhem visten munitie uit het water. Ze legden hun vondst op een bankje in de tuin. Het fosfor in de munitie vloog in brand toen het met zuurstof in aanraking kwam. 'Zo zie je maar weer dat het meenemen van munitie niet zonder gevaar is', zegt een woordvoerder van de EOD in het NOS Radio 1 Journaal.

'Ik vind eerlijk gezegd liever geen mortiergranaten', zegt magneetvisser Naomi. 'Ik vind liever echt oude dingen. Of dingen zoals een iPhone laatst. Die kon ik teruggeven aan de eigenaar, hij werkte nog! Daar doe ik het voor, niet voor bommen en granaten.'

Niet in de laatste plaats omdat het gedoe is, als Naomi dan toch op munitie stuit. 'Dat is best vervelend want je moet je magneet in het water laten als de politie komt.'

Dat laatste klopt, weet de EOD-woordvoerder. 'In een ontsteker zit een stalen slagpen. Als je een magneet van een explosief trekt, beweeg je ook de interne delen van het ontstekingsmechanisme. Met alle gevolgen van dien.' Naomi: 'En daar heb je gewoon geen zin in want je wilt magneetvissen.'

Vrees voor kopieergedrag

Op YouTube zijn talloze kanalen te vinden waar jonge mensen hun spectaculaire magneetvisvondsten delen. Daar is de EOD niet blij mee, omdat het kopieergedrag in de hand werkt.

In een aantal Gelderse gemeenten is magneetvissen al verboden vanwege de risico's. Zo liggen er in Nijmegen en Arnhem nog veel restanten uit de Tweede Wereldoorlog in de grond.

De EOD kan geen verbod instellen. 'Wij kunnen alleen adviseren om het altijd te melden en er absoluut niet mee te rotzooien. Hoewel het oud lijkt aan de buitenkant, is het nog gewoon nieuw en werkt het aan de binnenkant.'

