Cheque van 24.000 euro van 'gewone jongens' van Metallica

De rockers van de grootste metalband ter wereld schenken na elk concert een deel van de opbrengst aan een zelf gekozen goed doel. En ditmaal viel de keuze op de Kinderen van de Voedselbank, tot grote tevredenheid van Wolberg. 'Je kunt zeggen: zij kunnen het natuurlijk wel lijden, maar voorlopig doen ze het wel. Ze hoeven het niet te doen', zo vertelt Woldberg, die te spreken is over de betrokkenheid en oprechtheid van de bandleden. 'Ze wilden bijvoorbeeld graag weten voor welke kinderen de stichting zich inzet en op welke plekken in Nederland.'

Kleren en cadeaus

Het doel van de stichting is zorgen dat kinderen die opgroeien in armoede tweemaal per jaar een kledingpakket krijgen. Ook krijgen de kinderen een verjaardagspakket zodat ze hun geboortedag met cadeautjes kunnen vieren.

Waanzinnig

Binnen de stichting is geloot wie de cheque in ontvangst mocht nemen. Uiteindelijk ging Jan, samen met een vrijwilligster. Fantastisch natuurlijk, want Jan is groot Metallica-fan en zelf een rocker. Hij speelt ook in een band en zijn bandmaten waren flink jaloers. Naast het overhandigen van de cheque vond er ook een meet & greet plaats en mocht hij als special guest een kijkje nemen achter de schermen. 'Het was waanzinnig', zegt Jan.

De band toonde zich betrokken en ook onder indruk van een ander verhaal. Jan: 'Ze hadden ook een vader uitgenodigd wiens zoon groot Metallica-fan was, maar onlangs op 11-jarige leeftijd overleed. Zijn allergrootste wens was handtekeningen van de bandleden op zijn zelfgebouwde gitaar. De zanger was zichtbaar geëmotioneerd door het verhaal en stelde voor het lievelingsnummer van de overleden jongen te spelen op die gitaar. Dus dat was heel erg mooi. Kippenvel.'

'Gewone jongens'

Op vraag wat nu het allermooiste was, moet Jan het antwoord schuldig blijven. 'Het was voor de stichting fantastisch, maar als rockliefhebber was dit ook een unieke kans om met de band in contact te komen. We hebben een geweldige ontmoeting gehad. Het aandoenlijke was; het zijn gewone jongens.'