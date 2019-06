Docent bedenkt verkeersplan voor veiligere kruising in Terborg

'Ik woon in Silvolde en ik werk in Doetinchem en ik kom hier dagelijks met de auto of de fiets langs', vertelt Frans. 'In de ochtend is het hier hartstikke druk. Ik voel mij dan niet helemaal jofel als is hier rij.'

Omdat er veel plekken zijn waar het verkeer elkaar kruist op een smal stukje, moet je volgens de Achterhoeker erg goed opletten. 'Je moet echt goed kijken of een automobilist je wel ziet als fietser.'

Tekst gaat verder onder de foto.





Foto: REGIO8 / Omroep Gelderland

Veel belangstelling

Tijdens een inloopavond van de gemeente kwam Frans met een goed onderbouwt voorstel om de problemen op te lossen. 'Ik merkte dat er een soort impasse kwam tussen Terborgs Belang en de gemeente. Toen heb ik mijn plan bijna letterlijk ontrolt en daar was veel belangstelling voor.'



De Achterhoeker wil in Terborg van allerlei verkeersdrukke knelpunten een éénrichtingsweg maken. 'De verkeersstroom zal daarbij zienderogen veranderen en het wordt eigenlijk één groot verkeersplein', legt hij uit. 'Het verkeer hoeft elkaar dan niet meer echt te kruisen. Van zestien verkeersstromen ga je terug naar één.'

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: REGIO8 / Omroep Gelderland

'Hij heeft positief meegedacht'

Wethouder Ria Ankersmit reageert enthousiast op het plein en wil hierover graag met Zeelen in gesprek. 'Het was verrassend, want normaal krijgen we vaak alleen kritiek van inwoners als het gaat om een verkeerssituatie. Hij heeft positief meegedacht over een oplossing en gekeken naar de situatie ter plekke. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we moeten onderzoeken of dit een oplossing is voor het Sint Jorisplein.'



Volgens de wethouder is het Sint Jorisplein een zeer complexe verkeerssituatie en doet de gemeente er alles aan om de kruising zo veilig mogelijk te maken. 'Al jaren zijn er aanpassingen gedaan, maar helaas gebeuren door de complexiteit van het kruispunt er nog steeds ongevallen', zegt Ankersmit. 'Elke verkeersgebruiker moet dan ook goed zijn verantwoordelijkheid nemen als de situatie daarom vraagt.'

Tussen 2012 en 2015 heeft er een reconstructie van het centrum in Terborg plaatsgevonden. Daarbij is er volgens de gemeente Oude IJsselstreek ook een veilige fietsoversteekplaats aangelegd. Later verdwenen de verkeerslichten op de kruising vanwege de nieuwe inrichting. Veilig Verkeer Nederland heeft onderzoek laten doen naar de kruising en bevestigt dat de kruising weinig overzicht biedt.

Foto: REGIO8 / Omroep Gelderland

'Het zou een goede optie kunnen zijn'

Ook Terborgs Belang, die al jarenlang de verkeerssituatie onder de aandacht brengt van de politiek, is enthousiast over het plan. 'Het zou een hele goede optie kunnen zijn', aldus Els Bakker. 'Natuurlijk gaat dit veel tijd en geld kosten, maar op den duur levert het ook voldoende op. Het belangrijkste daarnaast is, dat je daarmee een veilige situatie creëert.'

Bij Terborgs Belang merken ze dat er al jarenlang over de kruising wordt gesproken. 'Een doorn in het oog is hierbij nog zacht uitgedrukt, het is gewoon een crime', zegt Bakker. 'Er komt van zoveel kanten verkeer aan dat je het gewoon niet in één oogopslag goed kan zien.'



'Niemand wil dat hier een dodelijk ongeval gaat plaatsvinden. Ik kan dan ook niet genoeg benadrukken, dat er echt zo snel mogelijk iets aan dit kruispunt moet gebeuren', benadrukt Bakker.

Foto: REGIO8 / Omroep Gelderland

Leerlingen moeten gaan meedenken over oplossing

Frans hoopt dat de gemeente zijn idee zal omarmen en voor een veiliger Terborg wil gaan. 'Als mensen nu gaan beseffen dat het rustiger in Terborg wordt qua verkeersstromen, dan zullen daar weinig mensen op tegen zijn. Ik denk dat het vrij snel uitgevoerd kan worden.'



De docent van het Ulenhofcollege in Doetinchem wil zijn leerlingen laten meedenken over een nieuw verkeersplan voor het centrum van Terborg. 'Leerlingen in de bovenbouw kunnen dit echt gaan onderzoeken en misschien kan er dan ook wel wat gerealiseerd worden. Ik denk dat ze ons gaan verrassen.'