Bennekom geeft regenwater terug aan de natuur

Wethouder Lex Hoefsloot: 'Het is mooi om te zien dat er weer zoveel inwoners meedoen. We geven regenwater weer terug aan de natuur. Water dat de grond hard nodig heeft in tijden van hitte en droogte. Bovendien draagt afkoppelen bij aan het terugdringen van wateroverlast bij hevige regenval. Samen met inwoners zorgen we ervoor dat onze omgeving leefbaar blijft in tijden van extreem weer.'

De komende jaren ontvangen inwoners van Bennekom-Oost gefaseerd een uitnodiging om vrijwillig en kosteloos mee te doen met het afkoppelproject. Dit project sluit hierbij aan op het afkoppelproject dat tussen 2014 en 2016 in de Burgemeestersbuurt en in de omgeving van de Stationsweg in Ede plaatsvond. Hier zijn toen ruim 450 woningen afgekoppeld met een totale oppervlakte ter grootte van ruim acht voetbalvelden.



Effecten maatregelen

In de afgelopen 15 jaar heeft de gemeente Ede al veel maatregelen getroffen op dit gebied. Door bij grote rioolvervangingsprojecten stelselmatig af te koppelen, is de wateroverlast tijdens extreme buien met circa 20 tot 50% afgenomen. Desondanks is het niet uit te sluiten dat bij hevige neerslag tijdelijk water op straat blijft staan. Het robuuster maken van de leefomgeving blijft daarom ook de komende jaren onder de aandacht. Zowel in de openbare ruimte als op particulier terrein.

Andere methodes

Het project richt zich op dit moment alleen op Bennekom-Oost. Voor inwoners die geen uitnodiging ontvangen zijn er andere manieren om wateroverlast te beperken. Zo is bijvoorbeeld het vervangen van tegels in tuinen door groen een effectieve manier om regenwater op te vangen. Meer informatie hierover op www.ede-natuurlijk.nl.