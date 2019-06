Dames van kampioensteam gratis naar WK voetbal dankzij belofte trainer

Of die belofte heeft geholpen is de vraag, maar het damesteam van Warnsveldse Boys is bovenaan geëindigd met 49 punten uit 20 wedstrijden, en 7 punten voorsprong op de nummer twee SV CCW'16 VR2. De trainer heeft geen spijt van zijn uitspraak. De afgelopen twee jaar werden de dames derde, dus er was een redelijke kans op een kampioenschap dit jaar. Derksen heeft zijn vrouw voor volgend seizoen wel verzekerd geen voetbalbeloftes meer te doen. Hij betaalt het vervoer en de entreekaarten van de wedstrijd tussen de Oranje dames en Kameroen. Die wedstrijd begint zaterdag om 15.00 uur in het Noord-Franse Valenciennes.

Dweilorkest

Zaterdagmorgen om 05.30 uur vertrekt de groep speelsters met aanhang. In totaal gaan 60 fans met een bus naar Frankrijk, inclusief 20 leden van dweilorkest 't Spult uit Zutphen. Die band is officieel door de KNVB gevraagd om voor sfeer te zorgen rondom de wedstrijden van de oranje leeuwinnen. Voor de muzikanten begint dat aan het eind van de ochtend in de fanzone in het centrum van Valenciennes. 's Middags lopen ze met de naar schatting 13.000 Nederlandse fans naar het stadion voor de wedstrijd van oranje tegen Kameroen.