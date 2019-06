Raadslid Ellen Wijnsouw en GemeenteBelangen beëindigen samenwerking

Na 10 jaar scheiden de wegen voor Ellen Wijnsouw en GemeenteBelangen. De verschillen in opvattingen van koers en toekomstbeeld hebben het bestuur en fractie van GemeenteBelangen Ede doen besluiten om de samenwerking met het raadslid te beëindigen. Het besluit is donderdagavond genomen en aan haar medegedeeld.

Fractievoorzitter Gabrielle Hazeleger-Demmers laat weten dat de beslissing niet zomaar uit de lucht is komen vallen. 'De partij betreurt de ontstane situatie en dankt Ellen Wijnsouw voor haar jarenlange inzet voor de gemeente en voor GemeenteBelangen Ede.'

Raadslidmaatschap

Ellen Wijnsouw werd op 17 december 2009 geinstalleerd als raadslid. Sport, cultuur en het sociaal domein waren thema's waar de Edese Wijnsouw zich voornamelijk mee bezighield in de fractie van GemeenteBelangen. Hazeleger Demmens is duidelijk. 'Ellen is een supermens, persoonlijk kunnen we het goed vinden, maar politiek gezien waren wij het niet altijd eens.'

Toekomst

Of Ellen Wijnsouw haar zetel opgeeft, is nog niet bekend. 'Wij geven Ellen even de tijd om dit alles te verwerken en om na te denken over haar toekomst in de raad. Ik weet echt niet wat zij zal doen. Of haar zetel bij onze fractie blijft of alleen verder gaat', besluit Hazeleger-Demmers. Ellen Wijnsouw was niet bereikbaar voor commentaar.