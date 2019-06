Thomas Olde Heuvelt: 'ECHO is beter dan HEX'

Thomas Olde Heuvelt (36) uit Berg en Dal schreef bovendien het geschenk voor de Spannende Boeken Weken die nog een week duren. Dolores Dolly Poppedijn is de titel van dit geschenk.

Deze zaterdag signeert hij in boekhandel Dekker Van de Vegt in Nijmegen. Bij Hijman Ongerijmd in Arnhem doet hij dat op zondag 23 juni.

Bestseller in dertig landen

Zijn werk HEX uit 2016 werd een bestseller in dertig landen. In de Nederlandse versie is een hoofdrol weggelegd voor het dorpje Beek bij Nijmegen. Beek is in de ban van een verschijning die eeuwen geleden als heks ter dood is gebracht.

Voor de Engelstalige markt verplaatste Olde Heuvelt dit griezelverhaal naar de VS. De wereldberoemde thriller- en horrorauteur Stephen King bracht de boekverkoop van HEX in een stroomversnelling door er een tweet aan te wijden. 'HEX, a wicked witch holds an upstate New York town prisoner. This is totally, brilliantly original.'

De tekst gaat verder onder de video.

Olde Heuvelt is groot fan van Stephen King. 'Ik stond op mijn elfde bij Dekker van de Vegt in Nijmegen weg te dromen bij al die schappen waarop wel 20 van zijn boeken stonden. Ik kende alle achterflappen uit mijn hoofd, maar ik mocht ze van mijn moeder niet lezen want die vond ze te eng voor me.' En nu staat hij dus met zijn eigen naam in die schappen.

'HEX is stilistisch niet zo sterk'

Voor ECHO verdiepte Olde Heuvelt zich in de psychologie van het bergbeklimmen, een sport die hij zelf ook beoefent. Drieënhalf jaar werkte Olde Heuvelt aan de opvolger van HEX . 'Ik was ook op tournee voor HEX. En ik legde de lat erg hoog.'

'Je moet angst kunnen voelen om het over te brengen', zegt hij. De geboren Nijmegenaar vindt ECHO beter dan HEX. 'HEX is uiteraard een spannend boek, maar stilistisch is het niet zo sterk. ECHO is veel gelaagder.'

Zie ook: Het beHEXte jaar van Thomas Olde Heuvelt