24 uur lang boogschieten voor wereldrecordpoging

In Lichtenvoorde begint vandaag een bijzondere wereldrecordpoging. Boogschutters Mike Reukers en Pascal Koolhof willen binnen 24 uur meer dan 37359 punten schieten op een doel op 18 meter. Daarmee zouden ze het wereldrecord verbreken dat al tien jaar op naam van twee Britten staat. 'De laatste keer oefenden we door 16 uur lang onafgebroken te schieten. Toen ging het lampje wel uit.'

Een wereldrecord 'indoor recurve handboogschieten' heet het officieel. Mike Reukers en Pascal Koolhof beginnen vandaag om 12 uur en hopen morgen om 12 uur genoeg punten te hebben geschoten. '37359', weet Koolhof het oude record uit z'n hoofd. Dat werd precies tien jaar geleden gevestigd door twee Engelse boogschutters. 'We schatten dat we daar 21 uur voor nodig hebben. Een pauze mag dus, maar we gaan de hele nacht door.'

Om het vol te houden beginnen ze met een zware boog, met zo'n 20 kilo trekkracht, wat ze langzaam afbouwen naar een boog van 10 kilo. 'We dragen armbescherming en een stukje leer op de vingers, maar dat gaat zeker wel pijn doen. Maar we hebben onder meer een fysiotherapeut die de hele tijd meekijkt.'

Ludieke actie voor jubileum

Je moet er wat voor over hebben als de club een jubileum viert. De schutterij St. Switbertus bestaat 90 jaar, dus vonden ze het tijd voor een ludieke actie. Tegelijk schieten ze voor een aantal goede doelen. Zo willen ze geld inzamelen voor een plaatsgenoot met de spierziekte Duchenne, zodat die een sportrolstoel kan aanschaffen.

'Vermoeidheid', noemt Koolhof de grootste uitdaging. 'Het lichaam wil misschien niet meewerken, terwijl je weet dat je continu door moet gaan. Een stukje adrenaline zal helpen en we trainen al sinds november. De laatste keer dat we langdurig hebben geschoten, deden we dat 16 uur onafgebroken. Toen ging het lampje wel uit, maar toen hadden we ook geen mensen om ons heen. Het is zeker geen 1-2-3'tje, maar ik heb goede hoop dat we het gaan redden.'