Het is weekend! Dit zijn de leukste uittips van Esther

Heb je zin om er lekker op uit te gaan dit weekend, maar heb je nog geen idee wat er allemaal te doen is? Dan heb je geluk, want ik heb de leukste tips voor je op een rijtje gezet.

In Vorden is het Mañana Mañana-festival in volle gang. Afgelopen dagen was ik er al bij om sfeer te proeven. De zaterdag is uitverkocht, maar voor zondag zijn nog kaarten beschikbaar. Er is onder meer livemuziek en theater op zeven podia.

Genieten van toeten en blazen kan op het mars- en showfestival Freestyle in Elburg. De deelnemende korpsen maken zoals elk jaar weer een rondje door de historische binnenstad.

In heel Nederland zijn vandaag bouwprojecten te bekijken tijdens de Dag van de Bouw. In Gelderland kun je onder meer een kijkje nemen bij de bouw van de tweede sluis bij Eefde en de restauratie van de Bourgonjetoren in Zutphen.

Garderen staat deze zaterdag in het teken van Garderen Slaat Door, naar eigen zeggen hét jaarlijkse straatfestival van de Veluwe. Er zijn artiesten, workshops, foodtrucks, sport en andere activiteiten.

Dit weekend openen Betuwenaren hun tuin voor iedereen die de bomen, planten en vijvers wil bewonderen tijdens de Betuwse Tuinenroute. Wie dit weekend druk is in zijn eigen tuin, krijgt over twee maanden een herkansing. Zaterdag 17 en zondag 18 augustus is er weer een editie van de Betuwse Tuinenroute.

Nog meer natuur ontdek je tijdens de IVN Slootjesdagen. Kinderen en hun ouders kunnen zaterdag en zondag alles te weten komen over het leven in en rond het water in sloten en vijvers. Kijk hier voor alle activiteiten tijdens de Slootjesdagen.

In het tv-programma UIT met Esther geeft presentatrice Esther Stegeman elke donderdag uitgaanstips voor evenementen, voorstellingen en exposities in Gelderland.