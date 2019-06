Kiosk de Leemcule in Hattem voor de zomer weer open na brand

'Heel ingrijpend'

Toon Hagen, die samen met zijn zoon Ferdi de eigenaar is, is nog steeds ontdaan over de brand. ‘Het was een grote ellende. Het heeft ons heel veel gedaan; heel ingrijpend! Het heeft ons een paar jaar van het leven gekost, maar we gaan weer verder.’

Binnen vijf weken open

De herbouwwerkzaamheden zijn in volle gang. ‘Binnen nu en vijf weken gaan we weer open,’ vertelt Toon. ‘In ieder geval voor de vakantie.’

Het assortiment is ongewijzigd en Hattemers en vakantiegangers kunnen dan weer een kop koffie of ander lekkers kopen bij de Leemcule.