Duizenden views voor filmpje over Achterhoek

De bedenkers en makers zijn John Post en Derk-Jan Rouwenhorst. De eerste is geen Achterhoeker, de tweede wel. Maar dat maakte bij het bedenken en uitwerken geen verschil. De heren bedachten de hoofdpersoon van de animatie, het mopperende Achterhoekse varkentje Zwientie al een aantal jaren geleden.

De Achterhoek volgens Zwientie: (tekst gaat verder onder de video)

Rebels en humoristisch

'We hebben ooit een pitch gedaan voor een campagne van Stichting Achterhoek Toerisme, daar hebben we Zwientie toen geïntroduceerd, maar uiteindelijk werd voor de campagne een andere richting gekozen en belandde Zwientie tijdelijk in de la,' vertelt Derk-Jan Rouwenhorst. Vanwege het 350-jarige bestaan van de Achterhoek wilden de heren het varkentje graag een rol laten spelen in een ludieke promo over de Achterhoek.

Door drukte werd het een jaartje later, maar dat maakt het juist nog grappiger, vinden de makers. Met het filmpje dat 5 minuten duurt, willen zij op een ludieke manier laten zien wat de geschiedenis van de Achterhoek is en wat je moet weten als je er bijvoorbeeld wilt komen wonen. En dat allemaal verteld door het nuchtere, mopperende, dialect sprekende varkentje. 'Er zijn genoeg brave promofilmpjes die laten zien hoe mooi en rustig de Achterhoek is. Wij willen ook weleens die andere kant laten zien', aldus de andere maker John Post.

Gewoon voor de leuk

Echt een doel hebben de twee mannen niet voor ogen gehad. 'We vinden dit gewoon leuk, we hebben het helemaal zelf bedacht en er is niemand die ons hier een opdracht voor heeft gegeven en heeft gezegd hoe we het moesten doen. Maar wie weet wil de Stichting Achterhoek Toerisme het filmpje nu het zo vaak bekeken wordt wel adopteren', lacht Derk-Jan Rouwenhorst.