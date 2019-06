Vier aanhoudingen in mestfraudezaak in Oldebroek

Zowel het bedrijf als de vier mannen zijn in verdenking gesteld. Het gaat om fraude bij tientallen boerenbedrijven. Jan Bakker zou de boeren geholpen hebben door mest alleen op papier af te laten voeren. Zo konden de boeren meer mest gebruiken dan is toegestaan. Het transportbedrijf zou valse vervoersdocumenten en facturen hebben opgemaakt om de administratie kloppend te krijgen.

Illegale levering

Ook zou het bedrijf afvalwater van werkingsbedrijven hebben geleverd aan bedrijven die dat niet mogen hebben. Hierbij is gedaan alsof dit water aan een biogasinstallatie werd geleverd. Verder zou mest die van verschillende dieren afkomstig is zijn verkocht als mest van vleesvarkens. Deze mest is meer waard.

Ingo Heijnen, woordvoerder van Jan Bakker: 'We zijn ontdaan over de inval. Dat heeft er wel ingehakt. De aangehouden medewerkers zitten ook vast. We werken volop mee aan het strafrechtelijk onderzoek.' Het bedrijf is zich volgens Heijnen niet bewust van fraude. 'We zijn een serieus bedrijf dat allerlei controles krijgt.'

Samen met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onderzocht de politie donderdag twee bedrijfspanden en een woning. Hierbij werd administratie in beslag genomen. Hoeveel de vermeende fraude heeft opgeleverd wordt nog onderzocht. 'De komende maanden wordt de administratie uitgeplozen', laat een woordvoerder van het OM weten.

Schadelijk voor volksgezondheid

Het OM stelt dat het illegaal afzetten van mest leidt tot concurrentievervalsing. Te veel mest is schadelijk voor de leefomgeving en de volksgezondheid.

Het bedrijf handelt in meststoffen, vervoert deze en slaat de mest op. Honderden boeren zijn klant.