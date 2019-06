Goede sfeer bij opening camping Mañana Mañana

'Vorig jaar was mijn eerste keer, maar ik ben verslaafd', aldus een van de bezoekers. 'Het is zo leuk en zo relaxed. Het publiek is leuk, het is niet te grootschalig en er is een lekker sfeertje.' Een andere festivalganger heeft haar poncho maar aangedaan tijdens het opzetten: 'Je moet toch wat, er kwam net een buitje aan en we hadden alleen de binnentent nog maar staan. We hebben nog poncho's genoeg voor de rest van het weekend, dat gaat helemaal goed komen.'



De meest bijzondere tenten komen voorbij op de camping. Zo parkeren enkele bezoekers zelfs hun tent in de vorm van Volkswagen-bus op het terrein van het festival. 'Het opbouwen doet mijn vriendin. Ik ben er puur voor de techniek, ik weet welke cilinder erin ligt. Dus als er iets met de motor is, dan weet ik wat er gedaan moet worden', aldus de eigenaar van de bus. Over één ding zijn alle kampeerders het wel eens: 'Het wordt een topfestival.'