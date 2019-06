Terugkijken | Bon Jovi rockt in het Goffertpark

De show van Bon Jovi begon stipt om 20.15 uur, na optredens van Kensington en de Nijmeegse band Navarone. Bovenaan de setlist stond This house is not for sale, een nummer dat 'slechts' drie jaar oud is.

Bekijk het optreden (tekst gaat verder na de video):



Na het eerste lied ging Bon Jovi verder met Raise your hands, een nummer uit 2014. Het publiek gaf massaal gehoor aan de oproep van de zanger door de handen in de lucht te gooien.

Bekijk het tweede nummer (tekst gaat verder na de video):



Bon Jovi was voor de derde keer in Nijmegen; in 1995 en 2006 trad de formatie rond Jon Bon Jovi ook op in de Waalstad. Volgende week staat Phil Collins in het Goffertpark, weer een week later gevolgd door Muse.

Zie ook: