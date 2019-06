Werk als middel en doel voor statushouders

In 2019 investeert de gemeente Epe extra in de begeleiding van statushouders naar werk en/of een opleiding.

De gemeente kan bij die begeleiding van statushouders alle kennis, kunde en hulp gebruiken. Vandaar dat de gemeente de ondersteuning en bemiddeling van statushouders nu heeft overgedragen aan de ‘WerkClub Statushouders’.

Werkclub Statushouders

In de WerkClub Statushouders werken Werkbedrijf Lucrato en het Activerium nauw samen met (lokale) partijen als VluchtelingenWerk, Stichting Present, Koppel-Swoe en het onderwijs. Wethouder Erik Visser is enthousiast: 'Met elkaar bieden deze partijen statushouders extra ondersteuning en bemiddeling. Als 1 team komen ze tot 1 plan voor en met 1 statushouder. Maatwerk dus. Zo vergroten we de kans dat elke statushouder zo snel mogelijk aan het werk kan.'

Aan het werk

Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Het project WerkClub Statushouders streeft ernaar 14 van hen in 2019 te begeleiden naar (parttime) werk en/of opleiding, 8 meer dan in 2018. Een uitkering kost per jaar €15.000. De extra investering van €72.420 zal zich dus snel terugverdienen. Veel belangrijker dan dat ‘terugverdienen’ vindt wethouder Visser dat de statushouders kunnen participeren in de gemeente. 'Een opleiding en uiteindelijk werk zijn behalve een doel vooral een middel. Met een baan kun je op eigen benen staan, meedoen en meer zin en invulling geven aan je leven. Dát is de werkelijke waarde van deze investering', aldus de wethouder.

Effect

De uitvoering van het projectplan WerkClub Statushouders Epe is in mei van start gegaan. Werkbedrijf Lucrato, waarmee de gemeente Epe prestatieafspraken heeft gemaakt, leidt het project. Hoe het plan uitpakt in de praktijk, gaat de gemeente evalueren.