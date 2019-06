Tientallen militairen beëdigd in Epe

De beëdiging op het Marktplein trok veel publiek die een kijkje kwamen nemen bij de traditionele ceremonie. Op het Marktplein stonden onder andere verschillende batterijen en materieel opgesteld, waaronder een 25-ponder kanon. Volgens burgemeester Hans van der Hoeve is het belangrijk dat het publiek wordt betrokken. 'Defensie lijkt soms een op zichzelf staand instituut, terwijl het werk van de militairen essentieel is voor de veiligheid van onze samenleving. Op deze manier kunnen we de band tussen defensie en inwoners verstevigen.'

VuursteunCommando

Het Vuursteun Commando levert alle vuursteun vanaf de grond binnen Defensie. Dit doen ze onder meer met kanonnen. Het Vuursteun Commando is ook verantwoordelijk voor de zware wapeninzet vanaf de grond, vanuit de lucht (helikopters en vliegtuigen) en wapeninzet van marineschepen. Het VuursteunCommando is gestationeerd op de Legerplaats bij Oldebroek in ’t Harde.

Foto: Omroep Gelderland

Waardering

Dat de beëdiging wordt gehouden op het Marktplein in Epe is volgens Van der Hoeve een dank voor de samenwerking tussen de gemeente en defensie. 'Het is ons blijk van waardering voor de samenwerking tussen het Artillerie Schietkamp (ASK) en de gemeente Epe', aldus de burgemeester. 'Voor ons partnerschap in brandpreventie en –bestrijding en voor de gastvrijheid van het ASK tijdens de jaarlijkse Eper Paarden4daagse als we de route mogen laten lopen over ASK-terrein.