Zonnebank veroorzaakt uitslaande brand in centrum Zevenaar

Er heeft vrijdag een uitslaande brand gewoed in het centrum van Zevenaar. In een zonnestudio aan de Markt vloog een zonnebank in brand, waarna het vuur zich naar boven verspreidde. Niemand raakte gewond. De mensen die in het pand waren, wisten zichzelf in redding te brengen.

Er was zwarte rook te zien boven het centrum. De omgeving van het pand was afgezet, omdat er mogelijk asbest was vrijgekomen bij de brand. 'Maar het is aannemelijk dat het er echt niet is', aldus de woordvoerster. Het pand is dusdanig oud dat er waarschijnlijk geen asbest in is gebruikt.

De brandweer rukte met veel materieel uit om het vuur te blussen.