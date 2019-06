VIDEO | Navarone speelt eigen Goffertpark plat

Zanger Merijn van Haren en zijn bandmaten van Navarone mochten de Bon Jovi fans opwarmen en getuige de reacties van het publiek was het een zeer overtuigend voorprogramma. Merijn: 'Het was supermooi, man. Fantastisch om een keer mee te maken.'

Merijn van Haren (Navarone) in de Goffert. Foto: Omroep Gelderland

Afwachten

Het was even afwachten hoeveel man publiek er al zouden staan om 17.30 uur. Merijn: 'Meestal zijn mensen dan aan het eten en zo. Maar het was hartstikke druk en het was super leuk.'

'Jullie in de regen, ik in de regen'

Vlak voor het optreden leek het weer even roet in het eten te gooien. Tijdens de show kwam er inderdaad wat regen. Maar een beetje rocker laat zich daar niet door afschrikken en Merijn liep de catwalk op om in de regen zijn vocale power te laten horen. 'Ik had zoiets van: als jullie in de regen staan, dan ga ik gewoon ook!'

Zanger Merijn van Haren in de regen op de catwalk. Foto: Omroep Gelderland

'Heilige grond'

De Goffert is van de bucketlist. Gitarist Kees Lewiszong liet eerder al doorschemeren dat Pinkpop waar zijn vrienden van Krezip dit weekend speelden, ook hoog op het verlanglijstje staat. 'Hoewel, de Goffert is voor ons eigenlijk heilige grond.' Zanger Merijn zou dan ook graag een keer terugkomen, maar dan zelf in plaats van als support act.

Gitarist Kees Lewiszong. Foto: Omroep Gelderland

Stiekem had de rockzanger nog gehoopt op een ontmoeting met Jon Bon Jovi, met wie zijn fascinatie voor de rockmuziek als klein kind begon. Maar de Amerikaanse rocker stapte na zijn show direct in de tourbus. Jammer, maar de avond van Navarone kon eigenlijk niet meer stuk.

