'Boogwolk' levert spectaculaire plaatjes op

De boogwolk zat op de bui die rond 20:00 uur het westelijk Rivierengebied binnenkwam. Om 21:00 uur was hij boven Wageningen te zien. Een half uur later trok de wolk over de Veluwe om vervolgens via Overijssel weg te trekken.

De route die de boogwolk aflegde (tekst gaat door na de afbeelding):

Afbeelding: Jordi Huirne

In de volksmond wordt dit type wolk vaak shelfcloud of rolwolk genoemd. 'Maar wat we donderdagavond gezien hebben is een boogwolk, of officieel 'arcus', zegt weerman Jordi Huirne van MeteoGroup.

Foto: Eerde Kalsbeek

'Het verschil is dat een rolwolk los zit van de bui. Een boogwolk zit er aan de voorkant aan vast', vervolgt Huirne. 'Het verschil is moeilijk te zien.'

'De lucht ziet er dreigend uit. Het kan daarbij flink tekeergaan, maar dat viel gisteren mee', aldus Huirne.

'Een boogwolk is koude lucht die uitstort en warme lucht die wordt opgetild. Als er een bui aankomt, komt er regen en wind naar beneden. De koude lucht stort met de regen uit de bui. Voor de bui uit is het vaak eerst nog warm en warme lucht is lichter. Koude lucht tilt die warme lucht op. Warme lucht wordt in de bui gezogen en is voeding voor de bui. Dat zorgt voor een roterende beweging.'

Luister hier naar de reactie van weerman Jordi Huirne (tekst gaat door na het geluidsfragment):

Elke zwaardere bui heeft volgens Huirne een rolwolk of boogwolk. 'De één is spectaculairder dan de ander. Deze is veel mensen opgevallen. Zoiets komt vooral in de zomermaanden geregeld voor. Maar het blijft een prachtig plaatje.'