Nijkerk groeit, maar voor wie zijn de nieuwe woningen?

Nijkerk groeit hard, maar het is voor sommige Nijkerkers lastig om aan een woning te komen. Partijen in de gemeenteraad willen dat de gemeente gaat bouwen voor de eigen bevolking, ook al is dat lastig, want 'er staat geen hek om Nijkerk'.

door Ellen Kamphorst

Na de zomer staat wonen op de agenda van de gemeenteraad, maar oppositiepartij CDA wilde na aanleiding van een aantal schriftelijke vragen toch in de commissie vast zorgen op tafel leggen.

Fractievoorzitter Joop van Ruler: 'Wij willen dat er gebouwd wordt voor de Nijkerkers en willen graag weten hoe het college en de andere fracties daarin staan.' Die blijken het voor het grootste deel roerend met het CDA eens te zijn. Nieuwbouw moet voldoen aan de behoeftes van eigen inwoners en projectontwikkelaars zullen in eerste instantie lokaal adverteren, zodat de woningen kunnen worden gekocht door Nijkerkers.

Slecht voorbeeld

Hoe het niet moet, ook daar zijn de meeste partijen het over eens. In Hoevelaken worden nieuwbouwwoningen verkocht die grotendeels tussen een half miljoen en een miljoen kosten. Ook wethouder Dijksterhuis noemt dat nieuwbouwproject 'een les voor de toekomst'.

Fractievoorzitter van Pro21 Irene Moes is planoloog en probeert de oplossingen in perspectief te plaatsen: 'Nieuwbouw is maar een klein deel van de woningvoorraad, Nijkerkers kunnen hun koopwoning aan iedereen verkopen, daar hebben we als gemeente geen enkele invloed op.'

Daarnaast vindt Moes het niet vreemd dat er niet-Nijkerkers naar de gemeente verhuizen: 'We hebben de afgelopen jaren ook veel gebouwd. Ze benadrukt ook dat het heel goed zou kunnen dat deze nieuwe kopers hun jeugd wel in Nijkerk hebben doorgebracht en na hun studententijd weer terugkeren.

Woondeal

Het Rijk heeft met een aantal regio's waar de woningnood hoog is woondeals gesloten. Nijkerk heeft zich daar met de regio Amersfoort ook voor aangemeld, nadat de regio in eerste instantie door de minister over het hoofd was gezien. Het college moest snel handelen, daarom werd de gemeenteraad niet meteen ingelicht.

Wethouder Dijksterhuis: 'Het Rijk gaat meedenken over de problemen die hier spelen, het is niet zo dat het bakken met geld oplevert. Je zou dan kunnen denken aan het verduurzamen van de woningen van de woningbouwcorporaties of wellicht een pilot rondom het vestigen van arbeidsmigranten.'

Daarnaast wil Dijksterhuis ook met in overleg met de gemeenten in de regio Foodvalley en de provincie Gelderland: 'We hebben afgesproken 200 huizen per jaar te bouwen, over dat aantal wil ik over een paar maanden graag in gesprek.'