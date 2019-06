Rheden komt bijeen na tornado: 'Ik denk dat we een trauma hebben opgelopen'

door George Borghouts

Voor de gelegenheid is een ruimte in een verzorgingshuis gereserveerd. De zaal is niet druk bezet, zo te zien is er een twintigtal inwoners. Onder hen zijn zelfs bezoekers die helemaal geen last hebben gehad van de tornado. Ze komen uit belangstelling.

De tekst gaat verder onder de video.

Maar een bewoonster van de Arnhemsestraatweg heeft er wel last van gehad: 'Wij zijn hier gekomen in de hoop andere mensen te spreken, de gemeente te spreken over wat er gebeurd is, en misschien ook wel om wat informatie te krijgen.'

Caravan is total loss

Haar caravan is door een omgewaaide boom total loss en het dak van haar huis heeft schade. In haar straat zijn de bomen, in tegenstelling tot in De Del, door de tornado naar de huizen toe gevallen. 'Toen de straat jaren geleden opnieuw bestraat werd hebben ze de bomen ontworteld. Als ik nu de kluit zie, dan denk ik, hebben ze wel genoeg in de grond gestaan? Daar zou ik de gemeente graag over willen spreken.'

Een andere inwoonster meent dat Rheden door de tornado een trauma heeft opgelopen. 'Ja, dat denk ik ook. Als ik de andere collega's of mijn familie er over vertel... Ja... Dan denk ik dat het een trauma is.'

Pampert gemeente niet te veel?

Er is geen irritatie of boosheid te bespeuren bij deze of gene in de zaal. Burgemeester Carol van Eert: 'Ik heb mensen gesproken die heel tevreden zijn over alle hulpdiensten die zo snel mogelijk hebben gehandeld. Maar er zijn wel mensen die bezorgd zijn over hoe het met de afloop van schade zit, over wat de gemeente wel of niet meer gaat doen. Daar proberen we gewoon antwoord op te geven. En daar zijn we de komende tijd ook beschikbaar voor, zo dicht mogelijk bij de inwoners.'

Zit de gemeente niet te veel te pamperen? 'Mijn gedachte is, dat als je gemeentebestuur bent en ook burgemeester bent, dat je er bent voor je inwoners. En dan proberen we die dingen te doen waarvan we denken dat mensen daar behoefte aan hebben. Zoals deze avond, en daar hoor ik de mensen ook hun waardering over uitspreken.'