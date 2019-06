Tiel loopt te hoop tegen bezuinigingen, 'maar er is weinig aan te doen'

Tielse Clubs willen graag meedenken over extra inkomsten of mogelijke andere bezuinigingen voor de gemeente, maar de huidige plannen moeten van tafel. Dat is hun boodschap aan de gemeenteraad. Die moet over twee weken over de plannen besluiten en heeft niet veel keus, waarschuwt Wim de Boer van de grootste coalitiepartij, de Parij van de Burgers (PvdB).

door Menno Provoost

Vrijwel alle dertien insprekers sloegen het stadsbestuur om de oren met hun eigen beleid of het nu gaat om erfgoed, sport, cultuur, evenementen of armoedebestrijding; de voorgestelde bezuinigingen druisen er recht tegenin. Wim de Boer van de PvdB, de grote winnaar van de verkiezingen in 2018, erkent dit.

Maar er is weinig aan te doen, stelt hij, want curatele door de provincie ligt op de loer. 'Toen we er vorig jaar instapten wisten we ook niet dat we 2,5 miljoen moesten bezuinigen. De situatie is niet leuk, het is een vervelende boodschap maar daar moet je ook niet voor weglopen. Om Tiel weer gezond te krijgen zullen er dingen gedaan moeten worden. Het raakt iedereen en als we niks doen dan komt de provincie om de hoek kijken.'

Drie sprekers braken een lans voor het behoud van de beiaardier die het carillon van de Sint Maartenstoren bespeelt. Veel Tielenaren kunnen zich een stad zonder de klanken van het carillon nauwelijks voorstellen. Onder aanvoering van de Oudheidkamer zijn de afgelopen tijd 1.754 handtekeningen opgehaald van inwoners die deze bezuiniging van tafel willen.

'Geen evenementenstad meer'

Het Fruitcorso was met een vertegenwoordiging van vier mensen gekomen. Naast de overkoepelende stichting Vierstromenland wilden ook de clubs uit Passewaaij, Drumpt en Tiel hun zorgen over de plannen uitspreken. Zij dreigen hun subsidie op de huisvesting te verliezen. Op die locaties bouwen zij vijf corsowagens. Zonder de bouwlocaties geen corsowagens. Zonder corsowagens geen Fruitcorso en zonder Fruitcorso geen evenementenstad, redeneerden zij.

Bij dat laatste kan Kees van Keulen zich als voorzitter van Appelpop aansluiten. Appelpop heeft het financieel erg zwaar op het moment, liet hij weten. De laatste twee jaar is het evenement al gedwongen om 180.000 euro te bezuinigen door teruglopende inkomsten. Op dit moment is er volgens Van Keulen nog een gat op de begroting van twee ton.

'Ik heb er wel vertrouwen in dat we dat weer dicht krijgen, maar de grenzen zijn wel bereikt', aldus de voorzitter. Ook wat het vrijwilligerswerk betreft zit de organisatie aan de limiet, stelt Van Keulen, die daarmee het overnemen van nog meer taken rond het evenement uitsluit.

'Moeten we de vrijwilligers die al twaalf uur gewerkt hebben dan zeggen: jullie moeten ook nog even dit of dat gaan doen. Het is nu arbotechnisch al op het randje.'

Gebrek aan waardering

De sport- en muziekclubs voelen de bezuiniging als een gebrek aan waardering voor wat zij voor de stad betekenen. De Federatie Tielse Sportverenigingen stelt zelfs dat de clubs niet meer met de gemeente meewerkt om inwoners aan het bewegen te krijgen, als de plannen doorgaan. De voorzitter van Duurzaam Rivierenland kwam met een pleidooi om subsidies juist te vergroten door met duurzame projecten en vrijwilligers meer inkomsten te genereren.

De cliëntenraad Participatiewet drukte de gemeenteraad op het hart dat het een slecht idee is om de regionale Werkzaak Rivierenland te verlaten en dat de minima de individuele inkomenstoeslag echt niet kunnen missen.

Fractievoorzitter Wim de Boer vindt dat de plannen wel goed afgewogen zijn. 'Ik snap de emotie', zegt hij. 'Het is ook nog niet duidelijk hoeveel er precies bezuinigd gaat worden bij sommigen. Er wordt overal wat vanaf gehaald met de insteek dat het wel kan blijven bestaan. Alleen bij de beiaardier ligt er een voorstel om het hele budget weg te bezuinigen. Maar we beslissen daar pas 26 juni over dus dat is nog niet aan de orde.'

Een beetje ruimte om de plannen te veranderen is er dus wel. 'Maar weinig', stelt De Boer. 'Of er moet echt een andere onderbouwing komen om het bedrag toch op tafel te krijgen.'