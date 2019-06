Vijf oud-Achilles-speelsters gepresenteerd bij Duitse ploeg

door Sander Maassen van den Brink

VFR Warbeyen komt uit in de Niederrheinliga. Dat is ongeveer te vergelijken met de hoofdklasse in Nederland. Maar nu deze talenten zijn ingestroomd in het opleidingscentrum van de club, genoemd 'Kämpferherzen', wil de Duitse club stappen zetten.

Volgend jaar moet al gepromoveerd worden en binnen een paar jaar wil de club in de Bundesliga spelen, het hoogste niveau in Duitsland. En Europees gezien is dat een van de sterkste competities.

Danisha Bruins uit Arnhem glundert na haar overstap. Hoewel ze toch ook baalt dat er in Gelderland weinig topvoetbal meer is voor de vrouwen. 'Het is hier hartstikke goed geregeld, maar het is wel zonde natuurlijk dat je in Gelderland niet meer op dit niveau kan instromen. Als dat mogelijk was, was dat leuk geweest. Maar nu we in een ander land spelen is dat wel stoer om te vertellen.

Djanae Borgers (midden) dolt met Megan Roemangoen (rechts). Foto: Omroep Gelderland

Maar bij de jonge dames is er nog wel één probleem. 'Ik kan nog niet echt Duits. Maar gutentag gaat nog wel. Dat ken ik nog', zo lacht de Zevenaarse Megan Roemangoen.