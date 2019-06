Massaal verzet tegen rijhal in Neede

door Melanie Lokate

'We voelen ons een speelbal', zegt Marianne Kok. Ze spreekt vanavond namens de omwonenden aan de Diepenheimseweg in tijdens de commissievergadering. Een ondernemer wil op de locatie een rijhal bouwen voor 15 paarden. Daarnaast moet er een stal voor 30 stuks rundvee komen.

'Als je Neede binnenkomt vanaf onze straat dan wordt altijd gezegd dat het de poort naar het mooie toeristische Berkelland is. Nou als dit doorgaat is daar straks niets meer van over', zegt Kok. De manege moet aan de voet van de Needse Berg worden gebouwd. 'Het waardevolle essenland wordt hierdoor aangetast.'

Impact op familie ondernemer

De ondernemer kon vanavond zelf niet bij de vergadering zijn. Sander Hooch Antink, specialist bedrijfsontwikkeling van For Farmers, nam de honneurs waar. 'Er wordt de laatste tijd heel veel geroepen en dat is lang niet altijd gebaseerd op feiten. Het lijkt op stemmingmakerij en dat heeft veel impact op de familie.' Hooch Antink laat verder weten dat de familie de plannen wil doorzetten met respect voor de omgeving.

In het verleden is het perceel aan de Diepenheimseweg al vaker aan de orde geweest binnen de muren van het Berkellandse gemeentehuis. In eerste instantie wilde de eigenaar er een grote varkensstal bouwen. Vorig jaar heeft de gemeenteraad echter een voorbereidingsbesluit genomen waardoor de plannen in de wacht werden gezet.

De ondernemer kwam begin dit jaar met de plannen voor een rijhal. 'Wij wisten echt van niets', zegt Floris Poelman. 'Het kwam voor ons uit de lucht vallen en natuurlijk willen we dit niet. De natuur heeft zo lang zijn best gedaan om dit te vormen en dan ga je er zo'n grote rijhal neerzetten.'

Oppositie wil plan van tafel

De oppositiepartijen zijn het er vanavond tijdens de commissievergadering over eens: dit plan moet van tafel. 'Het landschap, de karakteristieke es, het is het visitekaartje van onze gemeenten', zegt Betsy Wormgoor van de PvdA. 'Ik begrijp de buurt', zegt Han Boer van D66. 'Het is namelijk ook niet te begrijpen.'

Alle ogen zijn deze avond gericht op collegepartij Gemeentebelangen Berkelland. 'Wij hebben cultureel erfgoed en het behoud van historische elementen in het landschap hoog in ons vaandel. Dit plan voldoet dan ook niet helemaal', zegt Erica Ordelman.

Ze wil graag dat er nogmaals een mediation traject wordt opgestart tussen de buurt en de ondernemer. 'Ik heb beide partijen gesproken en ik voel dat er ruimte is.' Marianne Kok laat weten dat ze best weer een gesprek wil voeren met de eigenaar, maar dat hij toch ook echt water bij de wijn moet doen.

Over twee weken moet de gemeenteraad een besluit nemen over het plan.

