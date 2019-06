Apeldoornse scholieren winnen vakwedstrijd

De wedstrijd was het slotakkoord van een zogenoemde challenge met 8.000 leerlingen en 150 scholen. Thema voor deze wedstrijd dit jaar was Vrijheid in beweging. Elk team moest een constructie maken in het kader daarvan.

Chris Klaasse vertelde op Radio Gelderland wat hij en de anderen hadden gemaakt.

De scholier was compleet verrast. 'Ik had het echt totaal niet verwacht. Heel gaaf. Er waren twee eerste prijzen en die hebben we allebei gewonnen.'

De prijs is een bezoek aan de musical Soldaat van Oranje op 4 juli. 'We krijgen eerst een diner, dan de voorstelling en na afloop krijgen we een rondleiding achter de schermen', besloot hij.