Het nieuws van donderdag in 5 minuten

Met vandaag onder meer:

Seksueel misbruik, mishandeling en psychisch geweld in heel veel Gelderse jeugdinstellingen. Dat blijkt uit het rapport van de commissie-De Winter. Erkenning is heel belangrijk, zegt een slachtoffer die een paar jaar geleden excuses en een schadevergoeding kreeg voor het seksueel misbruik in Kinderdorp Neerbosch in Nijmegen.

MeteoGroup in Wageningen wil meer weten over de tornado die een ravage in delen van Gelderland aanrichtte. Het weerbureau wil foto's en video's van het publiek.

En:

Bon Jovi is na dertien jaar terug in Nijmegen. We blikken vooruit op het concert van de Amerikaanse band in het Goffertpark. In het voorprogramma spelen de Nijmeegse band Navarone en Kensington.

Kijk hieronder de uitzending terug.