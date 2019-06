ZELF LEREN COMPOSTEREN BIJ DE COMPOSTDOKTER

Composteren kan je leren. Zelf compost maken is goed voor een gezonde tuin en verkleint de afvalberg. Je maakt er bovendien je eigen mest mee. Vaak denken mensen dat composteren ingewikkeld is en dat je er veel ruimte voor nodig hebt. Maar dat valt mee, want het kan zelfs op een balkon of in de keuken!

Caroline de Vlaam is compostmeester en kan iedereen uitleggen hoe je van je rommelplekje in de tuin gemakkelijk een goede composthoop maakt. Ze geeft tijdens Beleef BuitenGewoon 5 x een workshop composteren en is daarnaast beschikbaar als vraagbaak en compostdokter.

Deze workshop maakt deel uit van Beleef BuitenGewoon, het natuurevenement van Omroep Gelderland op 6 juli bij Buitenplaats Beekhuizen. Het hele programma vind je hier.