Is kunstgras natuur? 3200 kinderen tekenen favoriete buitenplek voor onderzoek

Een huis, een voetbalveld en een trampoline: 3200 kinderen tekenden het woensdag tijdens de Buitenspeeldag. De tekeningen vormen de basis van een onderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Onder andere kinderen op basisschool Het Talent in Lent zetten hun favoriete buitenspeelplek op papier.

Stoepranden, tikkertje of een hut bouwen in het bos: kinderen doen het steeds minder. Dat kinderen minder buitenspelen heeft invloed op hoe kinderen hun omgeving beleven. Onderzoekers van de Radboud Universiteit willen daarom in beeld brengen wat de favoriete buitenspeelplekken van kinderen zijn.

Natuurlijk buitenspelen

Ook willen de onderzoekers achterhalen welke rol de natuur speelt bij het buitenspelen en de onderzoekers zijn nieuwsgierig of de natuurbeleving van kinderen in de stad anders is dan die van kinderen op het platteland.

De 3200 kinderen komen allemaal uit de bovenbouw van de basisschool. Naast dat ze mochten tekenen, kregen ze ook vragen over wat ze buiten doen op hun favoriete plek, waarom die plek favoriet is en of ze daar met of zonder volwassenen komen.

Is kunstgras natuur?

Scholen reageren enthousiast op het onderzoek, vertelt projectleider Rosa Kindt. 'Ik was er zelf bij in Lent en daar kregen we enthousiaste reacties. Ook via de mail laten scholen weten het erg leuk te vinden dat we op deze manier onderzoek doen.'

In Lent deed het project genoeg stof opwaaien in de klas. Zo vroeg een van de jongens of kunstgras natuur is of niet: 'Want het krijgt wel water!' De onderzoekers hopen dat scholen natuur en buitenspelen blijven bespreken in de klas nadat ze hebben deelgenomen aan het onderzoek.