Jong stel begint pro-boerencampagne aan de A15 bij Meteren

De oproep volgt op negatieve publiciteit over de sector die volgens het tweetal overheerst in de media en acties zoals de bezetting van een varkensstal in Boxtel. Zelf runt Steenis met zijn vader een fruitteelt en akkerbouwbedrijf, Van Driel is agrarisch ondernemer en houdt ook schapen.

'We willen mensen laten nadenken over de herkomst en de waarde van hun eten', zegt zij. 'Er is zoveel negatieve publiciteit en wij hebben het idee dat mensen niet echt meer beseffen hoe belangrijk deze sector voor Nederland is. Om diverse redenen maar als eerste natuurlijk omdat wij zorgen voor het voedsel van heel Nederland.'

'Reageer niet uit onkunde'

De directe aanleiding om tot deze actie te komen was de bezetting in Boxtel. Maar het komt volgens het stel steeds meer voor dat mensen felle kritiek op het boerenbedrijf hebben, terwijl zij er vaak nauwelijks iets vanaf weten. 'Dat zijn gewoon dingen die doen wel pijn", aldus Van Driel. 'Het is natuurlijk prima als mensen een mening en een bepaald beeld hebben. Maar laat je goed informeren en reageer niet uit onkunde. Het zou fijn zijn als dat beeld gevormd wordt vanuit informatie van twee kanten.' Mensen mogen wel wat trotser zijn op de sector, vindt zij. 'In Nederland lopen wij als agrarische sector enorm voorop in kennis en door die discussies worden we ook getriggerd om elke keer nog beter ons best te doen. Maar dat moet wel op een positieve manier gebeuren.'

Het bord aan de snelweg is wat Van Driel betreft dan ook nog maar het begin om weer tot een betere relatie tussen boeren en 'burgers' te komen. Van Driel: 'Als al die mensen die hier voorbij komen nou eens heel even nadenken over wat betekenen die boeren nu eigenlijk voor ons. Dat ze bij zichzelf nagaan hoe ze daar zelf in staan en hoe ze er ook iets meer over te weten kunnen komen. Stel ook gerust vragen, kom eens langs. Ik denk dat heel veel ondernemers daar open voor staan. Zodat we zo kunnen proberen om met elkaar tot goede oplossingen te komen.'