'Vier dagen grenzeloos feesten'; festival Mañana Mañana begonnen

De camping ging om 16.00 uur open, twee uur later gaat het festivalterrein open en om 18.30 uur speelt de eerste band. Vier dagen lang zijn er allerlei soorten livemuziek en theater op zeven podia.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Er zijn 80 acts, uiteenlopend van de garage pop van The She's uit de Verenigde Staten, de Belgische beeldend kunstenaar en muzikant Jan Verstraeten tot het Antwerpse sextet The Calicos. Daarnaast treedt ook technocabaretduo Matroesjka op: dikke beats met harde grappen en typetjes in vlijmscherpe sketches.

Voor bezoekers die een campingkaart hebben, is het feest na de optredens nog niet voorbij. Zij mogen naar de afterparty in De Koepel of in de Kasteelkelder.

UIT met Esther van TV Gelderland staat donderdag vanaf 17.20 uur geheel in het teken van het festival (elk uur herhaald). Vrijdag en zaterdag komen er beelden online. Zondag is er na GLD Nieuws een special van 25 minuten over Mañana Mañana te zien.