Miljoenentekort dreigt opnieuw voor Apeldoorn

door Maaike de Glee

Een groot deel van het positieve resultaat is overigens te danken aan een forse meevaller door de precariogelden (gemeentelijke belasting voor het gebruik van grond of de ruimte erboven). Deze in totaal 62 miljoen euro geïnde gelden van netbeheerder Liander hoefde Apeldoorn niet terug te betalen.

Ondanks het positieve resultaat geeft wethouder Cziesso meteen een waarschuwing. 'De jaarrekening geeft eigenlijk een vertekend beeld. Ja, we hebben een fors overschot, maar daar tegenover staat dat we te maken hebben met grote structurele tekorten. Als we niks doen is dit overschot in een jaar verdampt tot nul euro.'

Miljoenentekort

Daarnaast wijst Cziesso, die verantwoordelijk is voor de financiën van de gemeente, naar 'Den Haag'. Het Rijk laat het volgens hem voorlopig nog steeds afweten met serieuze compensatie voor de risico's en dan met name op de jeugd.

Daardoor moet Apeldoorn opnieuw een flinke strop verwerken van structureel 2,3 miljoen euro per jaar. Dit tekort komt nog eens bovenop de tekorten die er al waren op jeugdzorg. Voor 2018 was dat al ruim 19 miljoen euro. De gemeente krijgt nog 4 miljoen euro van het Rijk, maar dat is dus veel te weinig om het tekort aan te vullen. Sterker nog: het tekort zal hierdoor alleen maar groter worden.

Volgens de wethouder zullen de inwoners van Apeldoorn dit zeker gaan merken. Op wat voor manier is nog niet duidelijk, daarover zal de gemeenteraad zich de komende tijd buigen. Donderdagavond wordt al onder meer gesproken over mogelijke oplossingen om het tekort op de jeugdzorg terug te dringen.