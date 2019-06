Les: zo ronselen criminelen onder scholieren

Studenten scheikunde die benaderd worden om XTC te maken, studenten elektrotechniek die gevraagd worden illegaal elektriciteit af te tappen voor een hennepplantage en scholieren die geronseld worden als drugskoerier of knipper van henneptoppen. 'Het is dichterbij en groter dan we denken', waarschuwt Carol van Eert, burgemeester van Rheden. 'De verleiding is vaak erg groot, dus je kunt niet vroeg genoeg beginnen om leerlingen en studenten hier bewust van te maken.'

Groot probleem

De stuurgroep Samen Weerbaar - bestaande uit vijftien Gelderse gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC) voor georganiseerde criminaliteit - ontwikkelde daarom een lespakket. De bewustwordingsles, die vrijdag voor het eerst gegeven wordt aan Het Rhedens in Dieren, wijst scholieren en studenten op de risico's om mee te werken aan illegale activiteiten.

Criminele organisaties hebben ook gewoon arbeidskrachten nodig' Petra van den Berg

Petra van den Berg, adviseur veiligheid van de gemeente Rheden: 'Ik heb bij proeflessen een klas van 27 leerlingen bevraagd: veertien leerlingen herkenden het geschetste beeld, vijf van hen gaven aan één of meerdere keren benaderd te zijn en twee gaven aan zich ernstig zorgen te maken over een vriend of vriendin. Door dit na elke les te vragen hebben we straks beter zicht op hoe groot het probleem echt is.'

Volgens haar zijn criminelen 'slimme ondernemers' en pakken ze het vaak doortrapt aan. 'Tijdens het uitgaan bijvoorbeeld benaderen ze studenten. 'Goh, wat studeer jij? Scheikunde? Wat leuk!' Ze bieden dan gewoon een baan aan. Dat gebeurt dus niet per se op school, maar jongeren zijn wel een doelgroep. Criminele organisaties hebben ook gewoon arbeidskrachten nodig.'

Vervolg in de provincie

De scholieren krijgen in de nieuwe les drie boodschappen mee: hoe groot de criminele wereld eigenlijk is, hoe dichtbij en hoeveel last je ervan hebt, persoonlijk en als maatschappij. 'We geven ze mee wat je kan doen als je benaderd wordt, hoe je nee zegt. En als je iets niet vertrouwt, bel dan met Meld Misdaad Anoniem', vertelt Van den Berg. 'We laten ook zien wat je allemaal moet regelen om een drugsnetwerk op te zetten, om te laten zien dat één hennepkweker er niet alleen voor staat maar onderdeel is van een veel grotere organisatie.'

Het is de bedoeling dat de bewustwordingslessen een vervolg krijgen in de hele provincie Gelderland. 'Wij staan aan het begin van een grote ontwikkeling om jongeren hiervan bewust te maken', aldus Van den Berg.

Scholen in Duiven, Apeldoorn, Zutphen en Deventer hebben zich al aangemeld. Er zijn ook lessen gemaakt voor het mbo, hbo en universiteit. De lessen aan Het Rhedens zijn onderdeel van een hele 'Burgerschapsdag', met ook thema's als vrouwenrechten, orgaantransplantatie en buitensluiten.

