Met het vliegtuig? Achterhoekers verkiezen Schiphol boven Weeze

door Melanie Lokate

De resultaten zijn deze donderdag gepresenteerd. Daarnaast vinden Achterhoekers het belangrijk dat er directe lijnvluchten zijn en korte inchecktijden. Service en restaurantvoorzieningen zijn veel minder belangrijk.

De Euregio heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan onder inwoners en bedrijven in de grensstreek. Dertien vliegvelden in Duitsland en Nederland zijn onderzocht op allerlei criteria, zoals bereikbaarheid, afstand en reisbestemmingen.

Doel achter het onderzoek is om te kijken hoe vliegvelden zich moeten ontwikkelen. Uit het onderzoek komt naar voren dat de vliegvelden van Münster, Amsterdam en Düsseldorf veruit het meest geliefd zijn om een vakantie of zakenreis te beginnen.

Met de auto naar het vliegveld

Achterhoekers vinden de bereikbaarheid van het vliegveld heel erg belangrijk. Het grootste deel van de reizigers (70%) komt met de auto naar de vliegvelden. Voor veel plattelandsbewoners is het ingewikkeld om met het openbaar vervoer te komen, omdat verbindingen met bus of trein niet optimaal zijn. En met de auto ben je veelal sneller op locatie.

Maar toch blijkt afstand en snelheid naar het vliegveld niet het belangrijkste als we een vlucht boeken. Vanuit Nederland gaat het grootste deel van vliegreizigers via Schiphol. 'We kijken niet snel over de grens als we op zoek zijn naar een vlucht', zegt onderzoeker Carsten Schürmann 'Dat komt onder andere doordat het niet naar boven komt in de zoekmachines.' Ook vinden ze de reisbestemming belangrijker dan de afstand tot het vliegveld.

Toekomstscenario's

Hoe de vliegvelden eruit gaan zien en of ze ook allemaal openblijven is de vraag. 'Dat heeft onder andere te maken met technologische ontwikkelingen, maar ook met ons duurzaamheidsbesef', legt onderzoeker Christian Lüer uit. 'Over twintig tot dertig jaar kan het best zo zijn dat we inderdaad vaker de trein of de bus pakken in plaats van het vliegtuig en dan is het zeer waarschijnlijk dat alleen de grote vliegvelden, zoals Schiphol, open blijven.' En dan is het ook nog de vraag hoe de technologie in de vliegtuigindustrie zich gaat ontwikkelen.

Onderzoeker Ruben van den Hamsvoort legt aan verslaggever Melanie Lokate uit waarom dit onderzoek gedaan is en wat er met de resultaten moet gebeuren: