Oude stadhuis in Harderwijk bijna open voor publiek

door Kelly Tanghe

Opening

Het oude stadhuis is van top tot teen gerestaureerd. 'Van plafond tot vloer, alle wanden en de ramen zijn gerestaureerd', vertelt wethouder Jeroen de Jong. Belangstellenden die een rondje willen lopen door het gebouw moeten nog even geduld hebben. 'Cultuurkust en de Popschool zitten ook in het pand. Zodra daar de nieuwe seizoenen van start gaan, mag ook het publiek een kijkje komen nemen. Dus dat zal na de zomer zijn', laat De Jong weten.

Maatregelen om het gebouw te behouden

Behalve het terugbrengen van het pand in originele staat, zijn er ook veel maatregelen genomen om het pand zo lang mogelijk te behouden. 'Over honderd jaar ben ik er niet meer, maar het Oude Stadhuis hopelijk nog wel', grapt De Jong. 'Om daar voor te zorgen hebben we brandveiligheidsmaatregelen genomen. Zo hebben we op de zolder en in de raadzaal mistgordijnen opgehangen.'

Bekijk de beelden van het vernieuwde oude stadhuis, met uitleg van wethouder Jeroen de Jong. De tekst gaat daaronder verder.



Archeologische vondsten

Tijdens de restauratie zijn bij opgravingen in de kelder veel archeologische vondsten gedaan. 'Deze zullen we zeker tentoonstellen. Maar we gaan ook nieuwe verhalen vertellen', vertelt De Jong. Als voorbeeld wijst hij op de vondst van een bord en stoel uit 1727. 'Elk raadslid kreeg toen namelijk een bord en een stoel. Dit wordt allemaal onderdeel van het verhaal van het Oude Stadhuis.'

Trouwfoto's

De raadzaal in het Oude Stadhuis is één van de populairste trouwlocaties van Harderwijk. 'We roepen iedereen op om hun trouwfoto's in deze raadzaal naar ons te sturen. Jaartal maakt niks uit. We willen graag een tentoonstelling maken met oude trouwfoto's uit deze zaal om te laten zien hoe de zaal in de loop der jaren is veranderd.'