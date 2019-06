Boze taxiondernemers verstoren raadsvergadering in Arnhem

door Huibert Veth

Binnen de Arnhemse taxibranche wordt gesproken over 'wildwesttaferelen'. Er zou sprake zijn van woekerprijzen, drugs dealen en onderlinge agressie. Er zijn aangiftes gedaan van mishandeling tussen collega-taxichauffeurs. Om de problemen het hoofd te bieden ligt er een voorstel voor een Arnhemse taxiverordening.

Het verzoek van Arnhemse taxiondernemingen om via een taxiverordening kwaliteitseisen aan taxi's en chauffeurs te stellen stamt al uit 2012. Pogingen daartoe strandden destijds, juist omdat de taxibranche onvoldoende georganiseerd was. In samenspraak met Stichting Kwaliteitstaxi Arnhem (SKTA) ligt er nu een conceptverordening.

Niet gehoord

In het voorstel voelt een deel van de taxiondernemers zich dus niet gekend. Zij zijn het niet eens met de tarieven die taxichauffeurs moeten gaan betalen. Ook vinden zij de verordening geen oplossing voor de problemen die zij zien. Bovendien is het voorstel volgens hen niet afgestemd met de achterban. SKTA nodigt hen uit om in gesprek te gaan.

Bekijk hier het interview met Yener Dagdeviren (Taxi iTax Arnhem) en Igsan Sahin (taxibedrijf Lorenz) die de vergaderzaal verlieten en Jommy Sedighi (Taxi Exact en bestuurslid SKTA) en Habib Muslem (Taxi Arnhem ABC) die namens de ondernemers aan tafel zaten. Tekst gaat door onder de video.

Een brief van half maart - ondertekend door 50 taxiondernemers - waarin met acties wordt gedreigd als er geen verordening komt, was mede aanleiding om tot het voorstel te komen. De 120 Arnhemse taxichauffeurs hebben straks een vergunning nodig om hun werk te mogen doen. Iedere taxichauffeur in Nederland kan een Arnhemse vergunning aanvragen.

In het voorstel zijn onder meer normen opgenomen voor veiligheid, klantbewustzijn, routes, tarieven, taal, stratenkennis, representativiteit en ritweigering. Houdt een chauffeur zich hier niet aan, dan kan de gemeente de vergunning weigeren, schorsen of intrekken.

Handhaving

Handhaving is van cruciaal belang om de plannen te laten slagen, zegt Theo Vegter van SKTA. Hij rekent voor dat er met het huidige budget 4 tot 6 uur per week inzet van BOA's mogelijk is. 'Dat is erg weinig.'

Er wordt met wethouder Roeland van der Zee gesproken om dit te verdubbelen. Zelf zal de stichting mystery guests inzetten om te controleren op het naleven van de normen.

De komende weken zal de gemeenteraad verder spreken over het voorstel.

