Heb jij het lef om je haar af te staan voor het goede doel?

Voor de 17e keer organiseert de stichting een haarknipdag, op 23 juni tijdens het Drakenbootfestival in Apeldoorn. De lengte van de staart moet wel minimaal 30 centimeter zijn.

Stichting Haarwensen hoopt dat zoveel mogelijk mensen hun haren willen laten knippen en doneren, zodat van het haar pruiken gemaakt kunnen worden voor kinderen tot en met 18 jaar die behandeld worden tegen kanker of een haarziekte hebben.

Meer zelfvertrouwen

'Voor onderzoek is wel geld beschikbaar en dat is super, maar kinderen gaan vaak ook nog een andere strijd aan en dat heeft alles te maken met het leven na een behandeling. Hoe ga ik over straat bijvoorbeeld? Hier springt Haarwensen op in', legt initiatiefnemer Dirk Groeneveld uit.

De stichting hoopt dat kinderen met het krijgen van een haarwerk meer zelfvertrouwen krijgen en niet altijd maar als patiënt worden gezien.

Onbetaalbaar

Goede haarwerken en pruiken zijn vaak onbetaalbaar en er wordt slechts een klein gedeelte door de verzekering vergoed. 'Een haarwerk kost 1500 tot 2000 euro en dat is voor gezinnen vaak niet op te brengen, zeker als kinderen nog in de groei zijn en een haarwerk vernieuwd moet worden', legt Dirk uit.

Stichting Haarwensen zorgt ervoor dat kinderen kosteloos in aanmerking komen voor een haarwerk. Het maken van een haarwerk is enorm tijdrovend werk. 'Als we voldoende haar hebben en de financiën rond zijn dan gaat het haar naar de Filipijnen. Eén persoon is vervolgens 50 dagen bezig met 1 haarwerk. Alle haartjes worden er één op één ingezet', legt Dirk uit.

Stokje overgenomen

Dirk Groeneveld is in Apeldoorn echt een begrip als het over Stichting Haarwensen gaat. Hij heeft zeven jaar geleden het stokje van zijn overleden broer overgenomen die destijds de eerste knipdag organiseerde voor de stichting. Zijn broer was zelf terminaal en wilde iets doen voor al die kinderen die hij in het ziekenhuis zag.

Twee weken na de eerste knipdag overleed hij. 'Ik heb zelf ook veel kinderen gezien in het ziekenhuis zonder haren. Zij hebben het hard nodig. Ik ben vaak met mijn broer naar het ziekenhuis meegegaan toen hij ziek was. Daarvoor ben ik ook vaak in het ziekenhuis geweest omdat mijn eerste vrouw op 23-jarige leeftijd overleed. Mijn broer heeft de eerste knipactie groots opgezet', vertelt Groeneveld. Inmiddels zijn ze toe aan de zeventiende editie.

Gratis knipbeurt

Heb je onbehandeld oftewel niet geverfd haar van minimaal 30 centimeter? En zet je graag de schaar er in voor het goede doel? Ga dan op 23 juni naar het Drakenbootfestival en laat je gratis knippen. Je haar wordt niet zomaar afgeknipt, maar je krijgt er een mooi kapsel voor terug, en foto's van voor en na. Voor meer informatie zie: www.gelderlandhelpt.nl