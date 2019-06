Snoei wil door met Daryl van Mieghem en Fabian Serrarens

Mike Snoei is al volop in gesprek met spelers die De Graafschap volgend seizoen moeten terugbrengen naar de eredivisie. Daar zitten ook huidige contractspelers bij. 'Ik wil Daryl van Mieghem heel graag hier houden.'

door Richard van der Made

Van Mieghem leek op een dood spoor te zitten en de kans was vorige maand nog vrij klein dat zijn aflopende contract zou worden verlengd. In de eredivisie speelde hij weinig. De vleugelspits, twee jaar geleden topscorer in de eerste divisie, was zelf ook al bezig met zijn afscheid.

Nu Snoei is aangesteld als nieuwe trainer op De Vijverberg, veranderen een aantal dingen. De Didammer ziet in Van Mieghem een absolute meerwaarde voor het aanvallende voetbal dat hij wil spelen in de eerste divisie. 'Ik vind Daryl echt een interessante speler en wil graag met hem verder. Dat zal hopelijk snel vorm gaan krijgen en dat moet ook.'

Juiste richting voor Nijland

Snoei is ook gecharmeerd van Fabian Serrarens met wie hij nog samenwerkte bij Telstar. Ook het contract van deze aanvaller loopt af. 'Ik wilde hem destijds graag houden, maar had ook begrip voor zijn stap naar De Graafschap. Ook met Fabian ga ik snel praten, net als met Stef Nijland. Die jongen heeft hier veel te weinig gespeeld. Misschien kunnen we hem weer in de juiste richting krijgen. Het zijn spelers die hoog op mijn lijstje staan, maar ze zijn nu even op vakantie.'

Pfeiffer verdwenen

Dat geldt ook voor routinier Ted van de Pavert, maar met hem had Snoei al uitgebreid contact. 'Hij belde mij direct terug vanaf Bali. Ik zie in Ted een hele belangrijke speler voor ons.' De Achterhoeker was geruime tijd ziek en kampte met Pfeiffer. 'Dat is nu allemaal uit zijn bloed gelukkig', zegt Snoei. 'Maar alles zal weer opnieuw moeten worden opgebouwd.'

Toine van Huizen

Snoei is daarnaast ook al bezig met nieuwe spelers. Naast Van de Pavert in het centrum ziet De Graafschap in Toine van Huizen de ideale tweede centrumverdediger. Van Huizen werkte met Snoei bij Telstar, maar staat op de radar van meer clubs. 'Wat ik kan zeggen is dat hij een geweldige regelaar is die hier heel goed zou passen. Ik zou liegen als ik zeg dat hij niet in beeld is. Een typische De Graafschap speler door hoe hij in elkaar zit.'

Broertjes Nieuwpoort

De Graafschap heeft op dit moment slechts tien spelers onder contract staan. Robert Klaasen keert in principe niet meer terug in Doetinchem. Dat geldt waarschijnlijk ook voor de broertjes Sven en Lars Nieuwpoort al wil Snoei daar nog niet op vooruitlopen. 'We willen goed inventariseren en kijken met wie we vooruit willen.'