Tornado maakt net gekocht huis onbewoonbaar: 'Er zijn heel wat tranen gevloeid'

Na de verwoestende tornado kon je dwars door het dak kijken. Nu ligt er een zeil overheen om meer waterschade te voorkomen. 'De schoorsteen is via het dak naar beneden gegleden en de dakpannen zijn meegetrokken', vertelt Joop Teunissen aan de keukentafel. Zijn vrouw Karin vult hem aan: 'Je moet er niet aan denken dat zo'n gevaarte dwars door je plafond komt en op je terechtkomt.' Beiden zijn blij dat ze tijdens het noodweer niet thuis waren.

Tekst gaat verder onder de reportage.

Om nooit te vergeten

De nieuwe buren, die niet bereikbaar waren voor een reactie, hadden net de andere helft van het bijna 100 jaar oude woonhuis aan de Parallelweg gekocht. 'Het was een ontmoeting met de nieuwe buren die ik nooit zal vergeten', blikt Karin terug. Beiden waren in tranen. 'Bizar', vult Joop aan. De sleuteloverdracht is in augustus, maar beide gezinnen hebben nu al veel contact. Zo bespreken ze hoe ze moeten omgaan met hun onbewoonbare huizen.

Luister naar het verhaal van de familie Teunissen:

Water via voordeur naar buiten

De familie Teunissen was op vakantie in Spanje toen het noodlot toesloeg. 'Dat is heel erg heftig, heel emotioneel, je kunt het niet bevatten', vertelt Karin. Hun twee kinderen die al elders wonen, gingen diezelfde avond nog naar hun ouderlijke woning en zagen met eigen ogen hoe groot de schade was. Na het openen van de voordeur, stroomde het water hen tegemoet. Ze belden dan ook direct hun ouders.

Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Omroep Gelderland

Een dag na de tornado kwamen Joop en Karin 's nachts thuis. Vanwege de omvang van de schade, moesten ze noodgedwongen uitwijken naar een hotel. Inmiddels wonen ze tijdelijk in een huurwoning in Rheden.

De oude buren, die hun woning dus hebben verkocht, waren tijdens het noodweer wel thuis met de kinderen. Het gezin moest halsoverkop vertrekken en woont nu ook tijdelijk elders.

Dak hersteld met pannen uit de buurt

De schade die de tornado in Rheden heeft aangericht, zorgt overigens voor verbroedering. In De Del, de straat die flink werd getroffen door de windhoos, belandde een boom half tegen een woonhuis. Na een rondgang in de straat heeft de bewoonster dakpannen verzameld, waarmee ze het dak in oude glorie kon herstellen. Uit voorzorg inspecteert ze nu samen met buurtgenoten tuinen om er zeker van te zijn dat verzwakte bomen niet alsnog omvallen.

Luister naar het verhaal van de bewoonster:

Frietjes na tornado

Ook direct na de tornado zorgden de getroffen Rhedenaren voor elkaar. Zo aten verschillende buurtbewoners de avond na het noodweer tussen de takken en de omgevallen bomen samen een frietje.

Deze donderdagavond drinken ze samen een drankje en praten ze na over de gevolgen van de tornado. De gemeente Rheden heeft inwoners uitgenodigd om tussen 19.30 en 21.00 uur samen te komen in verzorgingshuis Rhederhof aan de Worth Rhedenseweg. Behalve burgemeester Carol van Eert is ook wethouder Ronald Haverkamp daarbij aanwezig.

Zie ook: