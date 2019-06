Oorlogsdagboek Renkumse slager verschijnt als weblog

Een bijzonder weblog komt in september online. Naar aanleiding van de 75e herdenking van de Slag om Arnhem verschijnt vanaf het verhaal uit 1944 van slager Ko van der Vooren op het internet, alsof het net gebeurd is. De Renkumer beschrijft hoe hij en zijn grote gezin de operatie Market Garden beleven.

Van der Vooren beschrijft hoe hij met de buren hun toevlucht heeft gezocht in de kleine pekelkelder onder zijn slagerij. Hij beschrijft de angst die ze voelden tijdens de bombardementen en de zware beschietingen van Renkum.



Op 1 oktober 1944 moeten alle Renkumers het dorp verlaten. Het gezin trekt in de lange stoet vluchtelingen te voet naar Ede en vervolgens naar familie in Montfoort. Als in mei 1945 Duitsland capituleert, keert het gezin terug naar Renkum. In 1946 begint de moeizame wederopbouw van de slagerij in Renkum die pas op 5 mei 1949 heropend kon worden.

De tekst van Ko van der Vooren is al lange tijd in de familie bekend. Hans en Ko Melief, kleinkinderen en slagerszonen, hebben de originele tekst geredigeerd, geïllustreerd en in eigen beheer uitgegeven.

Wie meer interesse heeft, kan kijken op www.vluchtuitrenkum.nl.