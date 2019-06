Bewegen is goed, meer hinkelen is beter!

Volgens de beweegrichtlijnen moeten kinderen en jongeren minimaal een uur per dag flink bewegen. Maar deze deze richtlijn wordt al jaren niet gehaald. Daarnaast geldt volgens de gezondheidsraad voor iedereen: bewegen is goed, meer bewegen is beter! Goed Bezig Oldebroek wil met de nieuwe Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) campagne Gratis Bewegen alle inwoners stimuleren en helpen dit uur bewegen wél te halen.

Dit doen zij onder andere door hinkelpaden en ‘de vloer is lava’ aan te brengen in de gemeente. Wethouder Liesbeth Vos trapte, samen met groep 5a van CBS De Meidoorn, de campagne af en creëerde op de Nationale Buitenspeeldag een hinkelpad op hun schoolplein.

In de loop van juni komen er door de hele gemeente verschillende vrolijk gekleurde hinkelpaden, logo’s van Gratis Bewegen en plaatsen met het spel ‘de vloer is lava’. Het team van Goed Bezig wil zo op een ludieke wijze aanzetten tot extra bewegen. Voor alle kinderen op de basisschool komt er ook nog een speciaal ontworpen buitenspeelkaart. Krista Schakel, JOGG-regisseur van Goed Bezig Oldebroek is enthousiast en licht de kaart graag toe: 'Alle basisschoolkinderen ontvangen de kaart vlak voor de zomervakantie en heeft naast een uitdagende ook nog een informerende functie.' Als extra hulp voor de ouders komen de speeltuinen ook in speciale apps, zodat ze beter vindbaar zijn.

Een meer actieve levensstijl kent naast conditie verbeteren nog veel belangrijkere voordelen. Het bevordert je algemene gezondheid, sociale contacten en goede nachtrust. 'Meer bewegen is makkelijker in te passen in het dagelijks leven dan we denken. Op de fiets naar school, samen stoeien, lekker buiten spelen en de trap nemen in plaats van de roltrap of lift.' aldus wethouder Vos, die blij is met deze campagne: laagdrempelig en uitnodigend.

Kijk voor meer informatie over de campagne op www.goedbezigoldebroek.nl of neem contact op met Krista Schakel via kschakel@oldebroek.nl of 038 375 86 58.