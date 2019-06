Nieuwe woningen voor jongeren uit Oost Gelre: 'We hopen nog dit jaar te bouwen'

Gemeente Oost Gelre wil de komende jaren in de kleine kernen 120 nieuwe woningen realiseren voor jongeren. De behoefte aan woningen voor jongeren is groot in Zieuwent, Harreveld, Vragender, Zwolle, Mariënvelde en Lievelde. Groter dan in de grote kernen Groenlo en Lichtenvoorde.

De gemeente wil stappen zetten om de jongeren voor de kleine kernen te behouden. In Oost Gelre zouden, in tegenstelling tot in de rest van de Achterhoek, de jongeren in hun geboortedorp willen blijven wonen. Het forensen naar het werk wordt op de koop toegenomen, zo is enkele jaren geleden al uit onderzoek gebleken.

Relatief jonge bevolking

‘Op Achterhoeks niveau heeft Oost Gelre een relatief jonge bevolking’, zegt wethouder Jos Hoenderboom. ‘De kleine kernen zijn nog jeugdiger dan de grote en dat vertaalt zich in de behoefte naar bouwen voor jongeren. We kunnen de provincie met dit document aantonen dat er behoefte is aan bouwen.’

Snel schakelen

Bob Lageschaar, voorzitter van Vragenders Belang en momenteel woordvoerder namens alle kleine kernen, is blij met de voortvarendheid van de gemeente. ‘Het is snel schakelen met korte lijntjes’, zegt Lageschaar. ‘De gemeente heeft ingezoomd op mogelijke woningbouwlocaties in elke kern en daar hebben wij onze mening over gegeven.’

Per kern is er qua woningaantallen een visie voor de korte, middellange en lange termijn opgesteld. Die wordt op 27 juni bij ’t Zwaantje in Lichtenvoorde gepresenteerd. Er staan 120 woningen op de rol, waarvan er al 45 zijn ingepland. Het gaat om vijftien woningen extra per kleine kern.

Hoenderboom wil vaart maken: ‘Ja, we willen volgend jaar bouwen, maar ik hoop dat dat misschien dit jaar het geval zal zijn. Zo zijn we in Mariënvelde al in gesprek.’

Gelijk trekken

Jongeren in de kleine kernen willen onder meer graag bouwen op hun geboortegrond omdat de gemiddelde grondprijs ‘enkele tientjes’ per vierkante meter lager is dan in Lichtenvoorde of Groenlo. ‘Dat klopt’, zegt wethouder Marieke Frank, 'maar daar gaan we wel naar kijken om het wellicht gelijk te gaan trekken.’

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier