Beroving in Brummen, duo mogelijk gewapend

De politie in Brummen onderzoekt een beroving, meldt ze woensdagavond op sociale media. Twee mannen op een mogelijk grijze scooter worden gezocht. Omstanders worden verzocht zelf niets te ondernemen tegen de twee maar 112 te bellen, omdat het duo mogelijk gewapend is.

De beroving was in de omgeving van het NS-station in Brummen en vond rond 21.20 uur plaats. Wie is beroofd, is niet duidelijk.

De eerste verdachte is licht getint en 20 tot 25 jaar oud en draagt donkere kleding met een zwart petje. De tweede verdachte is een blanke man in zwarte kleding.

De politie heeft inwoners van Brummen met een Burgernetmelding gewaarschuwd. De politie laat weten diverse reacties te hebben gehad.