Opening Lelystad Airport in 2020 onzeker: 'Minister moet haar verlies nemen'

Door het recente besluit van de Raad van State om het Nederlandse stikstofbeleid ongeldig te verklaren, is het nog maar de vraag of de vernieuwde luchthaven in Lelystad volgend jaar open kan. De Stichting Red de Veluwe vindt dat minister Cora van Nieuwehuizen (Infrastructuur) het hele plan van tafel moet vegen. 'Minister stop met Lelystad Airport, u hebt verloren!'

Van Nieuwehuizen is vastbesloten om de opening in april te halen. 'Zolang het nog enigszins kan, proberen we alles uit de kast te halen om het te redden. Maar het is niet eenvoudig, want er is weer een nieuwe hobbel bijgekomen', zei de minister woensdag na afloop van een debat in de Tweede Kamer op de vraag of er volgend jaar vakantievluchten vanaf Lelystad kunnen vertrekken.

De uitspraak van de Raad van State betekent dat het ministerie moet aantonen dat door Lelystad Airport de stikstofuitstoot niet onacceptabel toeneemt. De minister weet nog niet hoe ze dit vergunningstraject gaat oplossen. Ook is nog niet duidelijk hoelang dit gaat duren. 'Ik ben wel bezorgd.'

Foute boel

Volgens de Stichting Red de Veluwe is op het ministerie inmiddels een crisisteam geformeerd om uit de impasse te komen. Woordvoerder Kloosterziel van de actiegroep vindt dat foute boel. Hij is bang dat ze een muizenholletje proberen te vinden om ervoor te zorgen dat er toch gevlogen kan worden.

'De Raad van State heeft geoordeeld dat het Nederlandse programma om stikstof terug te dringen in kwetsbare natuurgebieden niet voldoet. Dit wordt ongetwijfeld juridisch getrouwtrek. Er zal nu een batterij aan advocaten aan het werk zijn om te kijken of er toch gevlogen kan worden in 2020. Maar daar zullen wij altijd tegen in beroep gaan. In het begin waren we alleen tegen de laagvliegroutes, maar inmiddels zijn we helemaal tegen het vliegen vanaf Lelystad. Want of je nou hoog of laag vliegt: het is slecht voor het klimaat. Er komt te veel stikstof en fijnstof vrij', legt Kloosterziel uit.

'Minister staat niet boven de wet'

De actievoerder vindt dat de minister haar verlies moet nemen. 'Er is geen vergunning voor Lelystad en elke burger die geen vergunning heeft voor iets wat wel vergunningsplichtig is, wordt daar ook aan herinnerd. De minister staat niet boven de wet. Dit ministerie heeft het de afgelopen decennia al veel te bont gemaakt met de luchtvaart.'

Red de Veluwe zal er alles aan doen om de komende dagen de coalitiepartijen moed in te spreken om zich te houden aan hun afspraken en niet te zwichten voor de 'VVD-dreigementen om coute que coute dit vliegveld te openen', aldus Kloosterziel.

