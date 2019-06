Bon Jovi in Goffertpark: 'Grootste podium waarmee we ooit een tour hebben gedaan'

De Amerikaan John Kassis is trots op het werk van zijn crew. 'Het is het grootste podium waarmee we ooit een tour hebben gedaan. Het bevat een volledig 4k-scherm van 8.000 pixels. En het podium weegt zo'n 15.000 kilogram. Het is allemaal super gaaf en we zijn blij dat we hier zijn.'

'Goffertpark is geweldig!'

En om nog maar wat cijfers te noemen: er werkt donderdag 1500 man personeel, er staan 450 toiletten, 300 urinoirs, 50 drinkwaterpunten, 35 etenstenten en 12 barren.

De tekst gaat verder onder video.

Het Goffertpark valt in de smaak bij het team van Bon Jovi. 'Het park is geweldig. We hadden het er net over met de crew hoe mooi alles is met de bomen eromheen en de kantoren zijn er mooi neergezet. We kijken uit naar een mooie openluchtshow. Hopelijk regent het niet, hoewel de band dat juist wel leuk vindt, omdat de lichten dan mooier uitkomen. We kijken er echt naar uit en het is een mooie plek.'

'Wij kunnen overal een goede show geven'

De grote vraag is natuurlijk of Jon Bon Jovi zelf de voorkeur geeft aan indoor- of outdoorconcerten. De band speelde ook in 1995 en 2006 in het Goffertpark.

Crewmember John Kassis: 'Dat is een goede vraag. Persoonlijk weet ik het antwoord niet. Maar als ik afga op mijn ervaringen weet ik dat een indoorshow wat intiemer is en het geluid een beetje anders. Maar bij outdoorshows komen meer mensen en het ziet er te gek uit. Ik denk dat hij van beide wel geniet. Wij als crew in elk geval wel. We kunnen waar en wanneer dan ook onze show geven.'

Na Bon Jovi volgen op 20 juni en 27 juni concerten van Phil Collins en Muse. Maar die gebruiken een eigen podium dus dan begint het hele circus weer van voor af aan.

Zie ook: Navarone: van illegale bezoekjes aan concerten in De Goffert naar voorprogramma Bon Jovi