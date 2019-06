Claudia is al dertig jaar fan van Bon Jovi en dus is ze erbij vanavond

Al vroeg in de middag rijdt Claudia naar Nijmegen. 'We willen de files voor zijn. Het is mooi weer vanmiddag en op en rond De Goffert is er genoeg te beleven.' Haar man gaat mee naar het concert, maar is meer geïnteresseerd in het voorprogramma. Ze doelt daarmee op Kensington. 'Daar is hij helemaal weg van. Met Bon Jovi heeft hij minder, hij snapt niet zo goed wat ik er toch mee heb, maar hij gaat altijd trouw mee.'

Verliefd op de zanger

Claudia was als meisje al helemaal fan van Bon Jovi. 'De muziek vond ik toen al geweldig. Maar in die tijd was ik ook verliefd op zanger Jon Bon Jovi. Een mooie man. En dat geweldige borsthaar.'

Bekijk de video (een reportage over het concert van Bon Jovi in Nijmegen uit 2006).

'Dag nu al geslaagd'

Na 13 jaar keren Jon Bon Jovi en zijn band vanavond terug in het Goffertpark. 'Ik was er destijds ook bij', zegt Claudia. 'Dat was geweldig en dat wordt het vandaag ook. Eerlijk gezegd is het voor mij nu al geslaagd en het concert moet nog beginnen. De sfeer bij Bon Jovi is altijd heel bijzonder. Dit wordt een topdag.'

Ze weet al welke nummers er vanavond worden gespeeld. 'De setlist staat gewoon online. Het is een mix van nummers van het laatste album en enkele klassiekers. Ik ben blij dat Bed of Roses er tussen staat. Jon wordt ook een dagje ouder en ik was er even bang voor dat hij de hoge noten niet meer zo makkelijk zou halen.'

Bekijk de video van Bed of Roses.



De Borculose heeft vandaag nog een belangrijk doel: een nieuw Bon Jovi-shirt scoren. 'Ik koop altijd een shirt als aandenken. Puur een souvenir, want ik draag die shirts eigenlijk nooit.'

Optreden van Navarone

Naast Kensington staat ook de Nijmeegse band Navarone in het voorprogramma. Voor zanger Merijn van Haren is dat een droom die uitkomt. Als klein jongetje speelde hij al de hele dag Keep the Faith, een van de bekendere nummers van Bon Jovi.