Rentree Fair Play Culemborg verder weg dan ooit

De rentree van voetbalclub Fair Play in Culemborg in de landelijke competitie lijkt een onmogelijke opgave te worden. De in 2013 opgeheven club wilde weer gaan spelen met drie seniorenteams en twee pupillenelftallen, maar de vraag is en blijft of daar velden voor beschikbaar zijn.

Fair Play heeft een andere Culemborgse club, namelijk Focus 07, gevraagd of daar op zondag velden vrij zijn. Op voorhand had de gemeente Culemborg al gezegd met de beslissing van Focus akkoord te gaan.

Het bestuur van Focus 07 heeft dinsdagavond over het verzoek van Fair Play vergaderd en concludeert dat het geen besluit hierover kan nemen. Volgens secretaris John Maassen moeten er eerst afspraken gemaakt worden over het 'trekken van lijnen' en het schoonmaken van gedeelde gebouwen.

Fair Play had eigenlijk al dinsdagavond bij de KNVB moeten aangeven of het speelvelden heeft of niet en of de club dus mee kan doen in de competitie.

Het bestuur van Fair Play betreurt de situatie. Namens de club zegt Mohamed Fanoui: 'We hadden de indruk dat het echt goed zat na een gesprek met de voorzitter van Focus. Afgelopen week was wel duidelijk dat er wat rumoer was onder de Focus-leden.'

'Nooit officiële reactie gehad van gemeente'

Het is nu aan de gemeente, zegt Fanoui die niet blij is met die instantie. 'FairPlay heeft half april bij de afdeling accommodatie een aanvraag ingediend bij de gemeente Culemborg voor de velden en kleedkamers. Tot op heden is daar nog steeds geen officiële reactie op geweest.'

Hij gaat verder: 'Door deze stugge houding van met name de afdeling accommodatiebeheer is er een soort vertragingstactiek ontstaan waardoor FairPlay never nooit op tijd bij de KNVB ingeschreven kan worden.'

